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НовостиОбщество28 декабря 2022 6:35

Отопление и горячую воду отключат в трех домах Нижнего Новгорода 28 декабря

Будут проходить плановые работы
Полина ШИБАЛКИНА
Отопление и горячую воду отключат в трех домах Нижнего Новгорода 28 декабря.

Отопление и горячую воду отключат в трех домах Нижнего Новгорода 28 декабря.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отопление и горячее водоснабжение временно отключат в трех домах Нижнего Новгорода 28 декабря. Об этом сообщает городское управление ГОЧС.

Так, центрального отопления не будет в доме № 6а на улице Варварской. Тепло отключат с 10:00 до 14:00.

Кроме того, с 08:30 до 15:00 отключение горячей воды пройдет в доме №3 по улице Володарского, а также в доме №152а по улице Горького.

Отключения пройдут в связи с плановыми работами на системах ЖКХ