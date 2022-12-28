Отопление и горячую воду отключат в трех домах Нижнего Новгорода 28 декабря. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Отопление и горячее водоснабжение временно отключат в трех домах Нижнего Новгорода 28 декабря. Об этом сообщает городское управление ГОЧС.

Так, центрального отопления не будет в доме № 6а на улице Варварской. Тепло отключат с 10:00 до 14:00.

Кроме того, с 08:30 до 15:00 отключение горячей воды пройдет в доме №3 по улице Володарского, а также в доме №152а по улице Горького.

Отключения пройдут в связи с плановыми работами на системах ЖКХ