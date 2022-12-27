Нижегородскому Минпромторгу отказали в возврате 500 миллионов рублей на создание технопарка. Фото: Даниил ОПАРИН

Минпромторгу Нижегородской области отказали в возврате 500,6 миллионов рублей на создание технопарка в Выксе. Об этом сообщается в картотеке дел Арбитражного суда региона.

Согласно информации, Нижегородский Минпромторг обратился в суд, чтобы взыскать с ЗАО «Дробмаш» более 500 миллионов рублей субсидии за срыв сроков реконструкции. Кроме этого, Минпромторг хотел получить 18,9 миллионов рублей за пользование чужими денежными средствами.

Так, в 2019–2020 годах ЗАО «Дробмаш», который является производителем дробильно-сортировочного оборудования, получило субсидию из федерального и областного бюджетов в размере 500,6 миллионов рублей на строительство технопарка в Выксе. Строительные работы должны были закончиться до апреля 2021 года, однако они завершились лишь в июле 2022 года.

Представители «Дробмаш» объяснили, что задержка строительства произошла по вине подрядчика и проектировщика. Также они добавили, что на строительство повлияла пандемия, из-за которой на стройке не хватало рабочих.

Суд поддержал «Дробмаш» и отказал Минпромторгу в удовлетворении исковых требований.