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НовостиОбщество27 декабря 2022 7:55

В магазинах «Нижний 800» началась новогодняя распродажа «Вещи с историей ценнее обычных»

Она продлится до 31 января 2023 года
Полина ШИБАЛКИНА
В магазинах «Нижний 800» началась новогодняя распродажа «Вещи с историей ценнее обычных»

В магазинах «Нижний 800» началась новогодняя распродажа «Вещи с историей ценнее обычных»

Фото: Олег ЗОЛОТО

Два магазина «Нижний 800» объявили о масштабной новогодней распродаже «Вещи с историей ценнее обычных». Об этом информирует АНО «Центр 800».

Так, нижегородцы смогут купить продукцию, которая была изготовлена в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода и креативных проектов. Магазины порадуют одеждой, головными уборами, аксессуарами и сувенирами. Стоит отметить, что есть товары как для взрослых, так и для детей.

- Мы хотим, чтобы у каждого нижегородца сохранились на память вещи, при взгляде на которые можно было вспомнить моменты юбилея. А у туристов остались оригинальные и практичные напоминания о поездке в наш город, — отметила директор АНО «Центр 800» Софья Юдина.

По словам Софьи Юдиной, финальная распродажа приурочена к новогодним праздникам, так как в это время нижегородцы выбирают подарки для своих близких.

Новогодняя распродажа продлится до 31 января 2023 года. Она пройдет в официальных магазинах «Нижний 800» по улице Большая Покровская, 8 и Кремль, корпус 8. Также подарки можно приобрести в интернет-магазине.