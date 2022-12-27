Более 6 тысяч нижегородских дольщиков восстановили в правах за последние пять лет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

За последние пять лет восстановлены права более 6 тысяч обманутых дольщиков Нижегородской области. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в ходе ежегодного отчета 26 декабря.

Так, проблема обманутых дольщиков решена почти на 90%. За пять лет восстановлены права более 6 тысяч нижегородских дольщиков. Кроме того, в настоящее время около тысячи граждан-участников долевого строительства ждут восстановления прав. При этом за время реализации программы поддержки в области появилось еще несколько проблемных домов.

- В начале нашего совместного пути тысячи семей проживали в устаревших и ветхих домах, а еще тысячи вложили свои средства в улучшение своих жилищных условий, но были обмануты или вовсе были вынужденно лишены возможности иметь свое жилье, - отметил губернатор Нижегородской области.

По словам Глеба Никитина, изменение этой ситуации было приоритетной задачей. И в итоге региональному правительству удалось выстроить эффективную коммуникацию с федеральным центром.

Также активные работы ведутся по вопросам расселения нижегородцев из ветхого и аварийного жилья. К настоящему моменту более 8,5 тысячи человек получили новое жилье, что является перевыполнением нормы на 20%.