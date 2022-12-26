Уровень тревожности повысился среди нижегородцев Фото: Евгения ГУСЕВА

Уровень тревожности повысился в Нижегородской области в 2022 году. По сравнению с 2021 годом суммарный индекс тревожности вырос более чем в два раза. Об этом сообщает коммуникационное агентство КРОС.

Индекс тревожности складывается из оценки аудитории выявленной фобии в СМИ и соцсетях. Нижегородская область оказалась на 37 месте по России с индексом тревожности 226,03.

Нижегородская область вошла в список «уравновешенных» регионов, которых отличает в меру здоровая обеспокоенность, не выходящая за пределы нормы.

В рамках исследования «Национальный индекс тревожностей» было выявлено, что нижегородцев больше всего волнует ход СВО и инфляция. А менее тревожной, но все же острой темой стал отъезд знаменитостей из России.

В 2021 году Нижегородская область также входила в категорию «уравновешенных» регионов, но, тем не менее, была на 34 месте по России. Тогда нижегородцев волновали введение QR-кодов, распространение штамма «омикрон» и вакцинация от COVID-19.