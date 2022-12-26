Младенческая смертность в Нижегородской области снизилась в два раза за последние 5 лет

Младенческая смертность в Нижегородской области сократилась вдвое за последние пять лет. Такие данные были озвучены губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным во время подведения итогов своей работы.

– За 5 лет нам удалось в два раза сократить младенческую смертность и уже в будущем году значения будут еще ниже, благодаря специальной цифровой системе онлайн-мониторинга состояния будущих мам группы повышенного риска, которую мы внедрили в уходящем году, – сказал глава региона.

Он также сообщил, что в 2022 году было зафиксировано всего два случая материнской смертности. Губернатор уверен, что в 2023 году будет приложено максимальное количество сил для того, чтобы данный показатель был нулевым

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