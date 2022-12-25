Количество нецелевых вызовов скорой в Нижегородской области доходит до 45 процентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Количество нецелевых вызовов скорой медицинской помощи в Нижегородской области доходит до 45 процентов. Об этом в своем телеграм-канале сообщает заместитель губернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов. Он лично разобрал несколько жалоб, которые поступали на скорую.

Самой частой претензией по отношению к скорой помощи является длительное ожидание. По словам министра, во всех таких случаях скорая и вовсе не должна была выезжать. Это, к примеру, приступ радикулита, кашель при ОРВИ, однократный подъем температуры до 38,5C.

– При таком подходе к использованию ценового ресурса скорой помощи, реальная помощь тем, кому она требуется, может не успеть, – отметил Давид Мелик-Гусейнов.

Все вызовы скорой помощи проходят первичную сортировку, при которой несрочные переходят в статус неотложных. При этом время ожидания может увеличиться с 20 минут до 2 часов. Конечно, врачи приедут ко всем. Это будет либо бригада скорой помощи, которая первой освободится от экстренных вызовов, либо неотложная помощь из поликлиники.

Напомним, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов просит нижегородцев помогать машинам скорой помощи преодолевать снежные преграды.