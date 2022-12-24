Мелик-Гусейнов просит нижегородцев помогать застрявшим в сугробах машинам скорой помощи. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов просит нижегородцев помогать машинам скорой помощи преодолевать снежные преграды. Об этом министр написал в своем телеграм-канале.

По словам Давида Мелик-Гусейнова, в социальных сетях много видео из разных точек региона, на которых машины скорой помощи пытаются преодолеть снежные преграды. Министр здравоохранения отметил, что нижегородцы принесут больше пользы, если помогут не только телефоном, но и делом.

-Подтолкнёте машину или соберёте людей, кто поможет. Мы очень спешим помочь людям и каждая минута простоя бригады скорой медицинской помощи для нас очень дорога, - отметил Давид Мелик-Гусейнов.

Кроме того, министр попросил не загромождать проезды во дворы машинами и не закрывать шлагбаумы. Также глава регионального минздрава сообщил, что особые точки транспортной напряженности фиксируются. Речь идет о подъездах к детской городской больнице №1 и больнице Семашко.