Две пожилые нижегородки победили в конкурсе компьютерной грамотности. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Две жительницы Нижегородской области одержали победу во Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету-2022». Об этом сообщили в координационном центре реализации национальных интересов.

Так, в номинации «Портал gosuslugi.ru: мой опыт» первое место заняла жительница села Казаково Вачского округа Елена Невраева. А в номинации «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель» победила Ирина Архипкина из села Василевка Починковского округа.

Примечательно, что участвовать в конкурсе могли люди старшего возраста от пятидесяти лет. Конкурсанты могли самостоятельно обучаться работе с компьютером, а также проходить специализированные курсы.

Всего на конкурс поступило более 5 тысяч заявок из 78 регионов. От пенсионеров Нижегородской области поступило 105 работ. Стоит отметить, что самым старшим участником в 2022 году стала Лидия Сокурова из города Александровск-Сахалинский Сахалинской области. В этом году пенсионерке исполнилось 100 лет.