Четыре района Нижегородкой области подготовили новогодние программы для туристов. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Новогодние программы для гостей и жителей Нижегородской области подготовили в Городце, Семенове, Арзамасе и Большом Болдине. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, с 22 декабря по 5 января в городецком историко-художественном комплексе будет проходить интерактивная программа «Новогодняя круговерть». Нижегородцы смогут насладиться атмосферой сказки и народных забав, а также принять участие в новогодних хороводах и конкурсах. А музейно-туристический комплекс «Город мастеров» будет проводить новогодние гулянья.

Также новогодние программы пройдут в Семенове. Музейно-туристический центр «Золотая Хохлома» организует интерактивные программы со сказочными героями и увлекательными мастер-классами. Кроме этого, нижегородцы смогут поучаствовать в квест-игре «По следам Нового года», который пройдет в историко-художественном музее. А прочувствовать атмосферу крестьянских Святок гостям предлагают в музее народного быта «Дом Семена-ложкаря».

В Арзамасе состоятся новогодние интерактивы, концерты и тематические экскурсии. Например, постановка «Кот в сапогах» и новогоднее представление у елки пройдут в Арзамасском театре драмы 2 января. А с 3 по 8 января юных нижегородцев сможет порадовать сказочная постановка «Царевна-лягушка».

А Большое Болдино порадует гостей новогодними представлениями, экскурсиями, конными прогулками, а также катанием на лыжах и ватрушках. Эти мероприятия будут проходить с 6 по 8 января в усадьбе Пушкиных. Здесь же нижегородцы познакомятся со старинными обычаями и обрядами, узнают про гадание на воске и зеркалах в рамках фольклорной программы «Святочные гадания».