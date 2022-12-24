Имущество арзамасского спиртзавода выставили на торги за 121 миллион рублей. Фото: Иван МАКЕЕВ

Имущество завода по производству спирта «Арзамасспирт» выставили на торги за 121 миллион рублей в Нижегородской области. Объявление о торгах опубликовано на портале «Федресурс».

АО «Арзамасспирт» находится в поселке Ломовка Арзамасского района. Так, завод признали банкротом, после чего его имущество было решено продать. Всего на торги выставлены 15 лотов, среди них 18 нежилых зданий. Это гараж, баня, пекарня, зерносклад и многое другое. Кроме этого, на продажу выставили 19 земельных участков. Также в состав лота входят 388 единиц транспортных средств и оборудования.

Аукцион запланирован на 6 февраля. Заявки для участия будут приниматься с 26 декабря 2022 года по 3 февраля 2023 года. Примечательно, что для подачи заявки необходимо внести задаток в размере 20% от начальной стоимости лота.