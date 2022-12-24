Более 30 героев русских былин из снега украсят Автозаводский парк. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Более 30 снежных композиций по мотивам русских народных былин и сказок украсят Автозаводский парк. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

В Автозаводском районе сейчас проходят фестиваль снежных скульптур и арт-объектов «Символ года - 2023» и конкурс «Зимняя фантазия». Так, рядом с центральным входом в парк разместили более 20 снежных фигур и арт-объектов с символом года. А на центральных аллеях стоят снежные фигуры 33 богатырей во главе с Черномором. Также нижегородцев встречают снежные герои былин Илья Муромец, Алеша Попович, Добрыня Никитич, Никита Кожемяка и Садко.

Жители Автозавода, которые принимают участие в зимнем фестивале, сравнивают себя со скульпторами. Примечательно, что композиции создают при помощи пилы, шпателя, воды и особенного снега.

- Снег для лепки — это своеобразное снежное тесто. Снег ищем помягче, попушистее. А самый главный секрет – это золотые руки мастеров, - говорит участница фестиваля, педагог Галина Волкова.

Так, нижегородцы смогут прогуляться в сказочном парке и сделать отличные фотографии.