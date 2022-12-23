Мэр города Юрий Шалабаев исполнит мечту семилетней девочки из нижегородского детского дома. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев принимает участие в новогодней благотворительной акции «Ёлка желаний». Так, мечта семилетней Даши из детского дома оказалась в руках главы города, информирует пресс-служба городской администрации.

В Нижнем Новгороде стартовала традиционная всероссийская благотворительная акция «Ёлка желаний». В этом году на ёлочке висят 120 шаров, внутри которых записаны желания деток с ограниченными возможностями здоровья или оставшихся без попечения родителей. Все желания юных нижегородцев будут исполнены.

Так, первый шар с желанием снял с ёлочки глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

- Честно скажу, волновался, когда снимал шарик с ёлки, ведь там – самое заветное детское желание. Внутри оказалась мечта семилетней Даши из Первого санаторного детского дома. Даша попросила игрушку. Узнаю у неё, какую именно она хочет, и обязательно приеду поздравить с наступающим праздником! – рассказал глава города.

Другие шарики с желаниями снимут заместители мэра Нижнего Новгорода, главы районов, директора департаментов и руководители различных структурных подразделений города. Отмечается, что среди детских пожеланий есть гаджеты, одежда и игрушки со сладостями.