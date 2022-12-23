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НовостиОбщество23 декабря 2022 12:30

Мэр города Юрий Шалабаев исполнит мечту семилетней девочки из нижегородского детского дома

В Нижнем Новгороде стартовала традиционная всероссийская благотворительная акция «Ёлка желаний»
Полина ШИБАЛКИНА
Мэр города Юрий Шалабаев исполнит мечту семилетней девочки из нижегородского детского дома.

Мэр города Юрий Шалабаев исполнит мечту семилетней девочки из нижегородского детского дома.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев принимает участие в новогодней благотворительной акции «Ёлка желаний». Так, мечта семилетней Даши из детского дома оказалась в руках главы города, информирует пресс-служба городской администрации.

В Нижнем Новгороде стартовала традиционная всероссийская благотворительная акция «Ёлка желаний». В этом году на ёлочке висят 120 шаров, внутри которых записаны желания деток с ограниченными возможностями здоровья или оставшихся без попечения родителей. Все желания юных нижегородцев будут исполнены.

Так, первый шар с желанием снял с ёлочки глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

- Честно скажу, волновался, когда снимал шарик с ёлки, ведь там – самое заветное детское желание. Внутри оказалась мечта семилетней Даши из Первого санаторного детского дома. Даша попросила игрушку. Узнаю у неё, какую именно она хочет, и обязательно приеду поздравить с наступающим праздником! – рассказал глава города.

Другие шарики с желаниями снимут заместители мэра Нижнего Новгорода, главы районов, директора департаментов и руководители различных структурных подразделений города. Отмечается, что среди детских пожеланий есть гаджеты, одежда и игрушки со сладостями.