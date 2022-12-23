Нижегородские дорожники готовят водооткачивающую технику в связи с потеплением. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Дорожные службы готовят откачивающую технику для работы на участках, которые подвержены подтоплению. Работы проводят в связи с потеплением в Нижнем Новгороде, информирует пресс-служба городской администрации.

Так, в Нижегородском районе уборка снега проходит на Казанском шоссе, улицах Родионова, Усилова, Фруктовой, Яблоневой, Радужной, Ковровской, Овражной, Деловой, Хохлова, Слободе Подновье, Верхне-Печерской, Богдановича, Лопатина, а также Касьянова. Кроме того, проводится обработка дорог и остановок общественного транспорта противогололедными материалами.

В Канавинском районе очищают тротуары и остановки на улицах Коммунистической, Совнаркомовской, Советской, Сергея Акимова. А также обрабатывают дороги. Так, работы проходят на улице Самаркандской, Стрелке, Московском шоссе, Метромосту и Канавинском мосту. Кроме того, в районе подготовлена водооткачивающая техника.

А вот в Приокском районе работы ведутся на участках проспекта Гагарина, улицах Сурикова, Полярной, Голованова и Вологдина.

В Ленинском районе снег вывозят с Комсомольской площади, улицы Октябрьской Революции и Комсомольского шоссе. А также очищают тротуары на улице Дачной, проспекте Ленина, улицах Дружбы и Переходникова.

Кроме этого, в Автозаводском районе ведутся работы по обработке дорог и остановок противогололедными материалами на улицах Коломенской, Героя Шнитникова, Львовской, Дьяконова, Южном бульваре, а также проспектах Ленина и Кирова.

В Советском районе дорожные службы продолжают работать в непрерывном режиме. Рабочие уже очистили территорию на улицах Ванеева, Краснозвездной, Пушкина и переулке Аристова. В настоящее время работы продолжаются на улицах Ветеринарной, Гаражной, Ванеева и Юбилейной.

И в Московском районе основная работа по очистке от снега проводилось на Московском шоссе, улице Бурнаковской и 50 Лет Победы. В настоящее время очистка снега проходит на улицах Чебоксарской, Куйбышева и Народной.