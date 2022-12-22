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НовостиПроисшествия22 декабря 2022 16:58

Мужчина скончался за рулем автомобиля на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде

Врачи скорой помощи не успели его спасти
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Мужчина скончался за рулем автомобиля на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде ФОТО: телеграм-канал «Автоновости Нижний Новгород»

Мужчина скончался за рулем автомобиля на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде ФОТО: телеграм-канал «Автоновости Нижний Новгород»

Пожилой мужчина скончался за рулем собственного автомобиля на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде 22 декабря. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети ВКонтакте.

По их словам, нижегородцу стало плохо в автомобиле во время движения. И он въехал в машину, которая остановилась впереди по сигналу светофора.

Очевидцы обнаружили нижегородца после столкновения в тяжелом состоянии.

– Мы его и обнаружили. Он ещё хрипел. Скорую остановили со встречной полосы с другим пациентом. Откачать не успели, – пишет в комментариях сообщества ВКонтакте «Регион-52» Валентина Н.

Как сообщили «КП – Нижний Новгород» в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области, мужчина скоропостижно скончался на проспекте Гагарина не в результате ДТП.