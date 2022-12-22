В НГЛУ им.Н.А.Добролюбова торжественно отметили 105-летний юбилей университета

Ректор НГЛУ Жанна Никонова подчеркнула, что вуз следует стратегическим ориентирам, обозначенным правительством РФ

Праздничный вечер собрал в одном зале коллектив университета – ветеранов, преподавателей, выпускников и студентов, его друзей и надежных партнеров - почетных гостей, которыми выступили лично и онлайн представители федерального и регионального правительств, администрации Нижнего Новгорода, Нижегородской епархии Русской Православной Церкви, ректоры вузов. Торжественную церемонию открыла ректор НГЛУ им. Н.А. Добролюбова Жанна Никонова.

Она подчеркнула, что вуз следует стратегическим ориентирам, обозначенным правительством Российской Федерации. «Проведён широкомасштабный ребрендинг основных образовательных программ. Лицензированы новые направления подготовки по программам высшего и среднего профессионального образования Внедрены в практику новые образовательные программы бакалавриата, специалитета и магистратуры с преподаванием всех предметов на английском языке, - сказала Жанна Никонова. - Только за последние три года контингент студентов увеличился почти на 30 процентов и составляет на сегодняшний день около 4000 человек. По количеству обучающихся на дополнительных образовательных программах, программах повышения квалификации и профессиональной переподготовки НГЛУ вышел в абсолютные лидеры среди государственных вузов Российской Федерации, показав прирост контингента за последние три года на 560 процентов! Количество слушателей дополнительных образовательных программ в 2022 году составило 9500 человек и превысило количество студентов на основных образовательных программах в 2,6 раза».

Нижегородский лингвистический университет поздравил заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Дмитрий Пышный: «Сегодня Нижегородский государственный лингвистический университет имени Н.А. Добролюбова сохраняет лидирующие позиции по лингвистическому образованию в России во многом благодаря высокопрофессиональному профессорско-преподавательскому составу, - сказал он. - Университет также держит вектор на формирование сообщества российских и зарубежных прогрессивных молодых лидеров и высококлассных профессионалов, обладающих широким спектром инновационных надпрофессиональных компетенций, что способствует выстраиванию долгосрочных связей с партнерами в странах ближнего и дальнего зарубежья. Недавно созданный на базе Университета ХАБ молодежной платформы ШОС является ярким тому подтверждением».

Передал свои теплые пожелания университету и первый заместитель Председателя комитета Государственной Думы СФ РФ по международным делам, председатель Фонда «Русский мир», Почётный профессор НГЛУ Вячеслав Никонов. Он отметил, что университет традиционно является одним из лидеров по продвижению русского языка за рубежом: «НГЛУ открывает центры изучения русского языка в Юго-Восточной Азии, обеспечивая подготовку иностранных студентов в соответствии со стратегией России в области экспорта российского образования, способствуя формированию позитивного образа России в мире».

Университет поздравили многочисленные почетные гости

Также с поздравлениями выступили министр кадровой и молодежной политики Нижегородской области Сергей Бочаров, представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов, директор Департамента лингвистического обеспечения МИД России Сергей Грицай, заместитель директора федерального агентства "Россотрудничество" Павел Шевцов, директор департамента внешних связей Правительства Нижегородской области Ольга Гусева, министр образования и науки региона Ольга Петрова, депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Беспалов, глава города Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Пожелания и напутствия Лингвистическому университету прозвучали от заместителя главы администрации города, главы администрации Нижегородского района Сергея Крутова, председателя Совета ректоров вузов Нижегородской области Романа Стронгина, председателя городской Думы города Нижнего Новгорода Олега Лавричева, Преосвященнейшего Филарета, викария Нижегородской епархии, епископа Дальнеконстантиновского, заместителя главы администрации города Леонида Стрельцова, председателя Нижегородской областной организации Профессионального союза работников народного образования и науки РФ Олега Вахрушева, директора департамента социальных коммуникаций и молодежной политики Артура Штояна, ректора Московского государственного лингвистического университета Ирины Краевой.

Академический хор НГЛУ исполнил на празднике композиции на разных иностранных языках

Главным событием церемонии стало награждение более 120 педагогов, ветеранов, сотрудников и студентов университета – их труд и вклад в развитие вуза и отечественного высшего образования на федеральном и региональном уровне отмечен высокими наградами - от имени Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, губернатора Нижегородской области и Законодательного Собрания Нижегородской области, почетными грамотами министерства образования и науки Нижегородской области, Общественной палаты Нижегородской области, городской Думы города Нижнего Новгорода, администрации Нижегородского района, почетными грамотами НГЛУ и благодарностями ректора НГЛУ. 228 работникам НГЛУ, имеющим трудовой стаж в университете от 1 года и более, объявлена Благодарность с занесением в личное дело!

На юбилее НГЛУ прошла также торжественная церемония награждения студенческого актива: 20 студентов университета лично наградил Артур Штоян.

Фото: Пресс-служба НГЛУ