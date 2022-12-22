Партия назальной вакцины от COVID-19 поступила в Нижегородскую область. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Партия интерназальной вакцины от коронавирусной инфекции поступила в Нижегородскую область. Об этом министр регионального здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов сообщил в своем телеграм-канале 22 декабря.

По словам министра, персонал медицинских учреждений уже прошел необходимое обучение и готов к применению нового препарата.

- Ковид никуда не исчез, хотя и снизил свою агрессивность. А вакцинация является самым эффективным способом снизить риски тяжёлого течения болезни, - считает Мелик-Гусейнов.

Назальная вакцина представляет собой спрей, который впрыскивается в нос с помощью специальной насадки с фильтром. Как и «Спутник V», назальная вакцина состоит из двух компонентов и вводится с интервалом в три недели.