Первые резиденты нижегородской «Квантовой долины» инвестируют более 1 миллиарда рублей в проекты Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Глеб Никитин вручил свидетельства первым десяти резидентам инновационного научно-технологического центра «Квантовая долина». Ими стали ООО «АФС 52», ООО «АВАтэк ЗД», ООО «Зарядная станция», ООО НПФ «Реабилитационные технологии», АО «Силнекс», ООО «ИО «Инсайт», ООО «Техдизайн», ООО «Биэмтек», ООО «Системы развития процессов и персонала», ООО «Поликетон». Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Более 1 миллиарда рублей составит объем инвестиций по десяти проектам. Кроме того, благодаря их реализации может быть создано более 350 рабочих мест.

На 2023 год запланировано начало работ по строительству технопарков. Последний корпус должен быть достроен в 2026 году. Для застройки выбраны перспективные участки на улицах Малая Ямская, Академика Сахарова, Высоцкого, Сергея Акимова в Нижнем Новгороде. Также выбран участок в городе Дзержинске поблизости с экономической зоной «Кулибин».

По словам заместителя главы Нижегородской области Андрея Саносяна, проекты резидентов значительно могут повлиять на экономику региона и даже на развитие страны.

КОНКРЕТНО:

Список первых резидентов ИНТЦ «Квантовая долина» и их проектов:

1. ООО «АФС 52» с проектом по созданию комплекса бесконтактных измерений для автоматизированной системы обеспечения технологической безопасности эксплуатации судна;

2. ООО «АВАтэк 3Д» с проектом по проектированию и производству высокотехнологичного оборудования для автомобильной отрасли;

3. ООО «Зарядная станция» с проектом по разработке и производству зарядных станций для электромобилей;

4. ООО НПФ «Реабилитационные технологии» с проектом по развитию технологии производства экзоскелетов;

5. АО «Силнекс» с проектом производства первого отечественного аналога силиконового имплантата молочной железы;

6. ООО «ИО «Инсайт» с проектом программно-технологического комплекса для изучения состояния окружающей среды «Монитор экологический»;

7. ООО «Техдизайн» с проектом линейки вычислительной техники, основанной на отечественных комплектующих;

8. ООО «Биэмтек» с проектом специализированных сооружений, призванных уменьшить выбросы углекислого газа;

9. ООО «Системы развития процессов и персонала» с проектом системы аналитического управления кадровыми ресурсами;

10. ООО «Поликетон» с проектом производства литографических материалов для микроэлектронного производства.