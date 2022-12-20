Школа №156 Сормовского района открылась после капремонта. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Школа №156 в Сормовском районе открылась после комплексного капитального ремонта. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Стоит отметить, что в следующем 2023 году школа будет отмечать 65-летний юбилей. И за все время ее существования капитального ремонта в учреждении никогда не делали.

Школа №156 состоит из трёх корпусов. И строительные работы прошли в главном корпусе, где учится более 800 юных нижегородцев. Так, в ходе ремонта заменили все коммунальные системы отопления, электроснабжения и водоотведения. Привели в порядок прилегающую территорию, а также отремонтировали фасад и кровлю. Также уделили внимание школьной столовой и пищеблоку. Теперь они оборудованы по современным стандартам.

- Наша школа очень преобразилась, стала просторнее, хотя стены остались те же. Отсюда не хочется уходить! - рассказала директор школы Ольга Зудихина.

Кроме того, в школе установили оборудование для занятий робототехникой. Сейчас в учреждении имеются лазерные принтеры, новые компьютеры и 3D-обрудование. Также обновили спортивную площадку, где зимой будут заливать каток, и построили спортивную зону для игры в волейбол, баскетбол.

Уроки у детей начались в конце прошлой недели. Тем, как преобразилась школа, довольны и дети, и учителя.