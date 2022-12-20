Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 декабря 2022 16:43

Одностороннее движение введут на проездах улицы Ванеева в Нижнем Новгороде

Эти изменения вступят в силу с 10 января 2023 года
Полина ШИБАЛКИНА
Одностороннее движение введут на проездах улицы Ванеева в Нижнем Новгороде.

Одностороннее движение введут на проездах улицы Ванеева в Нижнем Новгороде.

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Одностороннее движение введут на местных проездах улицы Ванеева в Нижнем Новгороде с 10 января 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, изменения пройдут на двух участках. Это территории на проездах от улицы Адмирала Васюнина до улицы Надежды Сусловой и от улицы Адмирала Васюнина до улицы Богородского.

Как отметили в городском департаменте, эти изменения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда автомобилей. Кроме этого, специалисты рекомендуют нижегородским водителям планировать свой маршрут, учитывая изменения и следуя указаниям дорожных знаков.