Одностороннее движение введут на проездах улицы Ванеева в Нижнем Новгороде. Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Одностороннее движение введут на местных проездах улицы Ванеева в Нижнем Новгороде с 10 января 2023 года. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Так, изменения пройдут на двух участках. Это территории на проездах от улицы Адмирала Васюнина до улицы Надежды Сусловой и от улицы Адмирала Васюнина до улицы Богородского.

Как отметили в городском департаменте, эти изменения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда автомобилей. Кроме этого, специалисты рекомендуют нижегородским водителям планировать свой маршрут, учитывая изменения и следуя указаниям дорожных знаков.