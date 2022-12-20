Два района Нижнего Новгорода временно останутся без света 20 декабря

Два района временно останутся без света в Нижнем Новгороде 20 декабря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Временные отключения электроэнергии запланированы в двух районах Нижнего Новгорода. Об этом информируют в городском управлении ГОЧС.

Так, в Автозаводском районе без света останутся восемь домов. Речь идет о домах №14, 14а, 16 и 18 по улице Прыгунова, а также о доме №28 по улице Автомеханическая. Отключения запланированы с 09:00 и до 13:00.

Также света не будет в домах № 53, 55 и 57 на улице Смирнова. Нижегородцы будут без электроэнергии с 13:00 до 17:00.

Кроме того, временное отключение пройдет в Сормовском районе. Так, света не будет с 09:00 и до 15:00 в домах № 53 и 54 по улице Римского-Корсакова.

Сообщается, что отключения электроэнергии связаны с плановыми работами.