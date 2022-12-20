Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия20 декабря 2022 6:28

55-летний сантехник умер во время уборки снега в Нижнем Новгороде

Инцидент произошел в Автозаводском районе
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
55-летний сантехник умер во время уборки снега в Нижнем Новгороде.

55-летний сантехник умер во время уборки снега в Нижнем Новгороде.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Новгороде коммунальщик умер прямо во время уборки снега. Трагедия случилась в минувшее воскресенье 18 декабря в Автозаводском районе, сообщает Гострудинспекция Нижегородской области.

Все произошло около 12 часов дня во дворе дома №9 по улице Дьяконова, где 55-летний слесарь-сантехник ООО «Жилсервис №10» чистил снег после сильной метели. В какой-то момент мужчина просто упал и перестал подавать признаки жизни. Лежащего человека увидели местные жители и позвонили инженеру «Жилсервиса», а тот в свою очередь вызвал «скорую».

Приехавшая бригада медиков констатировала смерть мужчины.

Сейчас по данному происшествию гострудинспекцией проводится расследование, выясняются обстоятельства и причину случившейся трагедии.