55-летний сантехник умер во время уборки снега в Нижнем Новгороде. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Новгороде коммунальщик умер прямо во время уборки снега. Трагедия случилась в минувшее воскресенье 18 декабря в Автозаводском районе, сообщает Гострудинспекция Нижегородской области.

Все произошло около 12 часов дня во дворе дома №9 по улице Дьяконова, где 55-летний слесарь-сантехник ООО «Жилсервис №10» чистил снег после сильной метели. В какой-то момент мужчина просто упал и перестал подавать признаки жизни. Лежащего человека увидели местные жители и позвонили инженеру «Жилсервиса», а тот в свою очередь вызвал «скорую».

Приехавшая бригада медиков констатировала смерть мужчины.

Сейчас по данному происшествию гострудинспекцией проводится расследование, выясняются обстоятельства и причину случившейся трагедии.