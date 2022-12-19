Обладателем Кубка ректора Мининского университета по КВН 2022 года стала команда “TODAY”

Команда “TODAY” (Нижний Новгород) победила в Кубке ректора по КВН, который прошел 14 декабря в Мининском университете. Всего соревновались 7 команд из нижегородских вузов: “Альянс”, “Встретились трое” (Мининский университет), “Дженга” (ННГАСУ), “Успешные люди” (РГУП), “АШ 3” (Сборная молодежи), “TODAY” (Нижний Новгород) и “Люди в белом” (ПИМУ). Вне конкурса выступила команда-победитель прошлого сезона КВН из Мининского университета “ЦБК”.

- Кубок ректора по КВН в стенах нашего вуза проходит во второй раз, - рассказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - Сфера студенческого КВН в Мининском развивается, появляются новые команды, при этом и “новички”, и “старички” показывают хорошие результаты на всевозможных кубках. А мы стараемся поддерживать ребят.

Выступления участников оценивали: председатель Общественной организации “Союз КВН Нижегородской области” Алексей Беляев, председатель Совета Регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи в Нижегородской области Вячеслав Амосов, руководитель школьной команды КВН "Made in Russia" Мария Суханова, а также чемпион официальной лиги г. Нижний Новгород, центральной лиги Москвы и Подмосковья 2022 года Никита Синицын.

Решением жюри места распределились следующим образом:

1 место - команда “TODAY” (Нижний Новгород)

2 место - команда “Люди в белом” (ПИМУ)

3 место - команда “Дженга” (ННГАСУ)

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина