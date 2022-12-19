Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНовости компаний19 декабря 2022 7:25

Обладателем Кубка ректора Мининского университета по КВН 2022 года стала команда “TODAY”

В соревнованиях весёлых и находчивых приняли участие 7 команд нижегородских вузов
Обладателем Кубка ректора Мининского университета по КВН 2022 года стала команда “TODAY”

Обладателем Кубка ректора Мининского университета по КВН 2022 года стала команда “TODAY”

Команда “TODAY” (Нижний Новгород) победила в Кубке ректора по КВН, который прошел 14 декабря в Мининском университете. Всего соревновались 7 команд из нижегородских вузов: “Альянс”, “Встретились трое” (Мининский университет), “Дженга” (ННГАСУ), “Успешные люди” (РГУП), “АШ 3” (Сборная молодежи), “TODAY” (Нижний Новгород) и “Люди в белом” (ПИМУ). Вне конкурса выступила команда-победитель прошлого сезона КВН из Мининского университета “ЦБК”.

- Кубок ректора по КВН в стенах нашего вуза проходит во второй раз, - рассказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - Сфера студенческого КВН в Мининском развивается, появляются новые команды, при этом и “новички”, и “старички” показывают хорошие результаты на всевозможных кубках. А мы стараемся поддерживать ребят.

Выступления участников оценивали: председатель Общественной организации “Союз КВН Нижегородской области” Алексей Беляев, председатель Совета Регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи в Нижегородской области Вячеслав Амосов, руководитель школьной команды КВН "Made in Russia" Мария Суханова, а также чемпион официальной лиги г. Нижний Новгород, центральной лиги Москвы и Подмосковья 2022 года Никита Синицын.

Решением жюри места распределились следующим образом:

1 место - команда “TODAY” (Нижний Новгород)

2 место - команда “Люди в белом” (ПИМУ)

3 место - команда “Дженга” (ННГАСУ)

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина