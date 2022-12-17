Метель и ледяной дождь снова ожидаются по Нижнему Новгороду и области 18 декабря Фото: Олег УКЛАДОВ

Метель, мокрый снег и ледяной дождь снова пройдут по Нижнему Новгороду и Нижегородской области. Неблагоприятные погодные явления ожидаются во второй половине ночи 18 декабря. Осадки сохранятся до утра и не прекратятся даже днем 18 декабря. Из-за снегопада вероятно ухудшение видимости до 500 метров и менее. Не обойдется и без налипания мокрого снега, гололедицы и заносов на дорогах. Об этом сообщает пресс-служба ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Плохая погода может привести к обрыву ЛЭП и линий связи, нарушениям в работе систем ЖКХ, а также обрушениям слабоукрепленных конструкций и падению деревьев.

Из-за метели, снежных заносов и гололедицы увеличивается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на дорогах. Также возможны нарушения в работе аэропорта.

Кроме того, ненастье может привести к получению гражданами травм из-за падений на льду, при неудовлетворительном состоянии тротуаров, а также из-за падения снега и сосулек с крыш зданий.

ГУ МЧС России по Нижегородской области рекомендует, проходя мимо зданий и сооружений, держаться на безопасном состоянии от стен. Также по возможности лучше выходить на улицу в малоскользящей обуви и не перебегать проезжую часть. При усилении ветра лучше держаться в стороне от ЛЭП, слабоукрепленных конструкций и деревьев.