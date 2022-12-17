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НовостиОбщество17 декабря 2022 13:31

Нижегородских педагогов научат выявлять представителей опасных субкультур

Для этого была подготовлена специальная программа повышения квалификации
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Нижегородских педагогов научат выявлять представителей опасных субкультур

Нижегородских педагогов научат выявлять представителей опасных субкультур

Фото: Александр ГЛУЗ

Педагогических работников и лиц, занимающих управленческие должности в учреждениях высшего, средне-профессионального, среднего, школьного и дошкольного образования Нижегородской области научат выявлять представителей деструктивных субкультур. Об этом сообщается на сайте Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н.А. Добролюбова.

Для обучения педагогов не только Нижегородской области, но и других регионов страны, была реализована программа повышения квалификации «Выявление деструктивных субкультур в образовательных учреждениях, местах принятия и профилактики негативных проявлений в подростковой среде». Благодаря этой программе слушатели смогут понять, какие есть причины возникновения и каковы формы деструктивного поведения у подростков. Кроме того, педагоги узнают, как диагностировать уровень агрессивности, какие особенности характера могут привести к разрушительному поведению. Также нижегородских педагогов научат, как правильно сопровождать и поддерживать учащихся с признаками опасного поведения.

– Время от времени, после очередного преступления в подростковой среде, общественность недоумевает: как это произошло, почему, ведь ребенок был из благополучной семьи, учился в элитном лицее! И здесь мы как раз и сталкиваемся чаще всего с тем, что подросток в какой-то момент оказался под влиянием какой-либо деструктивной субкультуры. Уметь вовремя выявить данный факт или предпринять профилактические действия – значит, спасти детские жизни, – отметила эксперт Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н.А. Добролюбова, профессор, доктор психологических наук Галина Сорокоумова.

Отметим, после прохождения обучения слушатели получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца.