Нижегородских педагогов научат выявлять представителей опасных субкультур Фото: Александр ГЛУЗ

Педагогических работников и лиц, занимающих управленческие должности в учреждениях высшего, средне-профессионального, среднего, школьного и дошкольного образования Нижегородской области научат выявлять представителей деструктивных субкультур. Об этом сообщается на сайте Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н.А. Добролюбова.

Для обучения педагогов не только Нижегородской области, но и других регионов страны, была реализована программа повышения квалификации «Выявление деструктивных субкультур в образовательных учреждениях, местах принятия и профилактики негативных проявлений в подростковой среде». Благодаря этой программе слушатели смогут понять, какие есть причины возникновения и каковы формы деструктивного поведения у подростков. Кроме того, педагоги узнают, как диагностировать уровень агрессивности, какие особенности характера могут привести к разрушительному поведению. Также нижегородских педагогов научат, как правильно сопровождать и поддерживать учащихся с признаками опасного поведения.

– Время от времени, после очередного преступления в подростковой среде, общественность недоумевает: как это произошло, почему, ведь ребенок был из благополучной семьи, учился в элитном лицее! И здесь мы как раз и сталкиваемся чаще всего с тем, что подросток в какой-то момент оказался под влиянием какой-либо деструктивной субкультуры. Уметь вовремя выявить данный факт или предпринять профилактические действия – значит, спасти детские жизни, – отметила эксперт Нижегородского государственного лингвистического университета имени Н.А. Добролюбова, профессор, доктор психологических наук Галина Сорокоумова.

Отметим, после прохождения обучения слушатели получают удостоверение о повышении квалификации установленного образца.