Суд обязал застройщика законсервировать ЖК «Дом у озера» в Канавинском районе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Суд обязал застройщика провести консервацию недостроенного жилого комплекса «Дом у Озера» в Канавинском районе. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Нижегородской области.

Речь идет о 15-этажном многоквартирном доме № 4 по улице Архангельская, строительство которого было приостановлено еще в 2019 году.

Так, прокуратура Канавинского района провела проверку. В ходе обследования здания, было установлено, что объект не был законсервирован. Кроме этого, строительные конструкции совсем не защищены от атмосферных осадков, что чревато разрушением несущих стен. А это представляет опасность для жизни нижегородцев.

В связи с этим прокуратура направила в суд исковое заявление, чтобы обязать застройщика провести консервацию здания. И суд удовлетворил иск. Известно, что дом №4 по улице Архангельской простаивает уже около 20 лет. Застройщиком на данный момент выступает ООО «Вселенная НН».