Первый в России Центр языков и культур стран СНГ открылся 15 декабря в НГЛУ

Одной из главных целей создания Центра на площадке Лингвистического университета является укрепление образовательных, культурных, дипломатических и бизнес-связей между Россией и странами СНГ.

Проект инициирован Институтом русского языка НГЛУ при поддержке Минобрнауки РФ в рамках государственного задания по линии профилактики экстремизма и терроризма, межнациональных конфликтов в молодежной среде.

Мероприятие собрало участников из почти 40 стран, в числе которых - представители региональных органов власти, общественных организаций и 16 национально-культурных объединений Нижегородской области, творческие коллективы, российские и иностранные студенты нижегородских вузов.

Ректор НГЛУ, профессор Жанна Никонова, открывая торжественное мероприятие, подчеркнула, что Центр языков и культур стран СНГ станет украшением списка культурно-образовательных центров (а их в вузе уже 13, включая Институт Конфуция), существующих на базе НГЛУ с начала 90-х годов.

«И конечно же, в связи с открытием Центра культур и языков стран СНГ Нижегородский государственный лингвистический университет им.Н.А.Добролюбова пополняет линейку преподаваемых языков языками стран Содружества независимых государств, - говорит ректор НГЛУ Жанна Никонова. - Мы начинаем преподавать узбекский, таджикский, армянский языки, в перспективе - преподавание казахского и молдавского, с дальнейшим расширением этого списка. К нашему университету много запросов от различных дипломатических и бизнес-структур на специалистов со знанием этих языков. В ситуации, когда вектор международного сотрудничества России переориентирован в том числе на страны СНГ, вскрылся острейший дефицит специалистов, которые могут быстро и профессионально выстроить эти коммуникации. НГЛУ готов стать опорной точкой в решении этой проблемы».

В открытии Центра приняли участие почетные гости: со сцены большого актового зала НГЛУ прозвучали поздравления и напутственные слова от председателя Общественной палаты города Нижнего Новгорода, советника губернатора Нижегородской области по культуре Сергея Горина, начальника отдела по взаимодействию с образовательными организациями высшего образования министерства образования, науки и молодежной политики региона Ирины Зверевой, директора департамента социальных коммуникаций и молодежной политики администрации Нижнего Новгорода Артура Штояна, заместителя директора департамента развития туризма и внешних связей администрации Нижнего Новгорода Елены Мишиной, депутата городской Думы Нижнего Новгорода, председателя Нижегородского регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» Марии Самоделкиной, председателя комиссии общественной палаты Нижегородской области по вопросам различных межнациональных и межконфессиональных связей, декана факультета социальных наук Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Романа Голубина и Кима Артамонова, председателя комиссии по вопросам социальной политики, культуры и спорта молодежного парламента при Законодательном собрании Нижегородской области.

По словам директора Института русского языка НГЛУ Наталии Макшанцевой, в рамках работы Центра языков и культур стран СНГ планируется подписание Соглашений о сотрудничестве с диаспорами Нижегородского региона: «Соглашения будут подразумевать в том числе организацию воскресных школ по изучению русского языка на базе диаспор и лекционные выступления экспертов из диаспор в стенах НГЛУ, а также совместные культурно-массовые мероприятия. Лекции, фестивали, экспертные встречи Центра будут открыты для посещения студентами всех университетов Нижегородского региона».

Культурная программа праздничного дня была насыщенной: гости мероприятия посетили красочную выставку-ярмарку национальных культур, а по завершении открытия Центра языков и культур стран СНГ состоялся гала-концерт с участием творческих коллективов национально-культурных организаций и студентов высших учебных заведений города Нижнего Новгорода.

Фото: Пресс-служба НГЛУ