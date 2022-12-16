Стаж для получения звания «Ветеран труда» снизят многодетным нижегородкам. Фото: Николай Александров

Трудовой стаж для получения звания «Ветеран труда» снизят для многодетных женщин, проживающих в Нижегородской области. Об этом информирует председатель Законодательного собрания Евгений Люлин в своем телеграм-канале.

На декабрьском заседании депутаты регионального Заксобрания приняли изменения, которые снижают требования к трудовому стажу. Эти изменения касаются двух категорий нижегородцев.

Так, многодетным мамам в Нижегородской области, чтобы получить звание «Ветеран труда», необходимо достичь возраста 55 лет. А также иметь областные награды и трудовой стаж не менее 20 лет. Сейчас стаж составляет 35 лет.

Также эти изменения касаются нижегородок, которые работают на вредных производствах. Им понадобится стаж не менее 30 лет. Сейчас он составляет 35 лет. А мужчинам, которые работают на вредных производствах, для получения звания ветерана труда нужно будет достичь возраста 60 лет. А также иметь награды и трудовой стаж не менее 35 лет. В настоящее время он составляет 40 лет.

Стоит отметить, что изменения вступят в силу в 2023 году.