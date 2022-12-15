Пять старых церквей хотят восстановить в селах Нижегородской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пять старых церквей восстановят в селах Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, три церкви расположены в Арзамасском районе: Покровская церковь в селе Веригино, Вознесенская церковь в селе Виняево и Троицкая церковь в селе Селякино.

Кроме этого, хотят восстановить Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Никитино Починковского района и Церковь Иоанна Предтечи в селе Ветошкино Гагинского района. Стоит отметить, что последняя церковь входит в состав объекта культурного наследия регионального значения «Усадьба Пашкова».

Все эти здания имеют историческую и архитектурную ценность. Например, каменная церковь в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Веригино была построена еще в 1821 году.

- Многие части внутри церкви, а также купол раньше были позолочены. В советское время здесь располагался клуб, а затем пекарня, что не лучшим образом сказалось на состоянии здания, - отметили в пресс-службе.

Разработкой документации займется ООО «Союз реставрация». Так, до 10 декабря 2023 года должна быть готова проектная документация для здания Покровской церкви. А до 15 ноября 2023 года должны быть готовы проекты по остальным церквям.