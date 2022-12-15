Нижегородские многодетные семьи смогут самостоятельно выбирать меры поддержки по улучшению жилищных условий. Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Теперь многодетные семьи могут самостоятельно выбирать различные меры социальной поддержки на улучшение жилищных условий. Об этом информирует пресс-служба Законодательного собрания.

На заседании Заксобрания Нижегородской области депутаты внесли изменения в статьи региональных законов, которые касаются поддержки многодетных семей. Собрание прошло 15 декабря.

Так, нижегородцы смогут получить бесплатно земельный участок , приобрести жилищный сертификат на единовременную выплату или же оформить льготную ипотеку.

Также на законодательном уровне будет закреплена норма о том, что для многодетных семей меры поддержки предоставляются только по одному из выбранных оснований.