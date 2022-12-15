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НовостиОбщество15 декабря 2022 15:12

Нижегородские многодетные семьи смогут самостоятельно выбирать меры поддержки по улучшению жилищных условий

Но меры поддержки предоставляются только по одному выбранному основанию
Полина ШИБАЛКИНА
Нижегородские многодетные семьи смогут самостоятельно выбирать меры поддержки по улучшению жилищных условий.

Нижегородские многодетные семьи смогут самостоятельно выбирать меры поддержки по улучшению жилищных условий.

Фото: Дмитрий ТОРГАЧ

Теперь многодетные семьи могут самостоятельно выбирать различные меры социальной поддержки на улучшение жилищных условий. Об этом информирует пресс-служба Законодательного собрания.

На заседании Заксобрания Нижегородской области депутаты внесли изменения в статьи региональных законов, которые касаются поддержки многодетных семей. Собрание прошло 15 декабря.

Так, нижегородцы смогут получить бесплатно земельный участок , приобрести жилищный сертификат на единовременную выплату или же оформить льготную ипотеку.

Также на законодательном уровне будет закреплена норма о том, что для многодетных семей меры поддержки предоставляются только по одному из выбранных оснований.