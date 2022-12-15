Бюджет Нижегородской области на 2023 год принят депутатами ЗСНО. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Депутаты регионального Законодательного Собрания приняли во втором чтении бюджет Нижегородской области на 2023 год. Об этом сообщает пресс-служба ЗСНО.

Ко второму чтению депутаты внесли порядка 40 поправок в проект областного бюджета на будущий год. Серьезные суммы будут направлены на развитие территорий, социальную поддержку и экологию. В частности, более 903 млрд рублей направят на ликвидацию свалок, полтора миллиарда рублей – на борьбу с загрязнением от сточных вод. 807,7 млн рублей планируется направить на комплексное развитие сельских территорий, еще чуть более 975 млн рублей заложены на формирование современной городской среды.

Большая часть расходов – 58,3 млрд рублей – будет направлена на развитие образования, более 37 млрд рублей – на медицину. В транспортную сферу планируется вложить порядка 33,3 млрд рублей, в развитие массового спорта – 10, 2 млрд рублей. Более 6 миллиардов направят в агропромышленный сектор, свыше 5 млрд рублей – на развитие туризма в регионе.

От федерации Нижегородская область в 2023 году получит сумму в размере 45,4 млрд рублей, из которых 1,6 миллиарда пойдет на заключение соцконтрактов, а 903,6 млн – на расселение аварийного фонда.

КОНКРЕТНО

С учетом корректировок доходы областного бюджета на 2023 год прогнозируются в объеме 254 млрд рублей, что составляет 111,2% к первоначальному бюджету 2022 года. Расходы – 270,8 млрд рублей, что составляет 114,3% к уровню 2022 года (увеличены более чем на 13 млрд рублей). Дефицит – без изменений - -16,8 млрд рублей. На бездефицитный бюджет планируется выйти к 2025 году.