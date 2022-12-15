Нижегородские власти судятся с подрядчиком из-за дефектов благоустройства в парке «Швейцария» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нижегородские власти требуют устранить дефекты и недоделки в парке «Швейцария». По этому делу началось судебное разбирательство. Об этом информирует издание «КоммерсантЪ-Приволжье».

Муниципальный заказчик ГлавУКС судится с генеральным подрядчиком АО «Группа компаний «ЕКС» по делу о благоустройстве парка «Швейцария». Дело направлено в арбитражный областной суд.

Как оказалось, заказчик подал в суд на компанию подрядчика, так как та не исполнила условия контракта по благоустройству парка. Выяснилось, что у парка оставались недоделки, которые нужно было исправить. И часть замечаний строители исправили, а часть отказались исправлять.

Представители парка «Швейцария» поддержали иск, отметив, что недостатки при благоустройстве все еще не устранены.

В то же время представитель генподрядчика Дмитрий Масленников отметил, что им не показали акты о выявленных недостатках, и остается непонятным, какие работы заказчик считает некачественными.

- В первом требовании истец указывает на номер акта, в котором около 500 позиций и определить, какую конкретно работу он имеет в виду, невозможно. И так по всем требованиям, часть из которых не уточнена, — добавил Дмитрий Масленников.

Также представитель генподрядчика отметил, что компания не отказывается от своих обязательств, но сначала необходимо найти недостатки и зафиксировать их в актах.

- В настоящий момент устанавливается, какие, по мнению заказчика, замечания относятся к гарантийным обязательствам, а какие являются следствием неправильной эксплуатации, - пояснили в пресс-службе ГК "ЕКС".