Мининский университет проведет новогодний квест для учащихся психолого-педагогических классов

Квест для учащихся психолого-педагогических классов Нижнего Новгорода и области пройдет в Точке кипения Мининского университета по адресу: пл. Минина и Пожарского, 7. Мероприятие состоится 20 декабря в 14.00, и в нем примут участие 100 учеников тех классов, которые курирует университет. Такой новогодний квест организуется для профильных классов впервые.

Мининский университет на сегодняшний день заключил соглашения более чем с 80 классами школ Нижегородской области. Задача вуза состоит в первую очередь в создании профориентационной среды психолого-педагогической направленности, а также в методическом сопровождении школ. За активное участие в мероприятиях вуза школьники получают при поступлении в вуз до 10 баллов плюс к баллам ЕГЭ.

- Мы возрождаем традицию подготовки педагогов со школьных лет, — рассказал ректор Виктор Сдобняков. — Сейчас в психолого-педагогических классах учится более 1700 детей. Это будущие учителя, логопеды, психологи, воспитатели. Проект крайне важный, ведь он позволяет вложить в учащихся те человеческие и профессиональные качества, которые потом станут их опорой в работе с подрастающим поколением. Более того, у нас в вузе не только учатся, но и работают выходцы из психолого-педагогических классов – это интересные жизненные истории и удачные примеры педагогической карьеры.

Педагогические отряды Мининского университета подготовили для новогоднего квеста игры и конкурсы, также в программе мероприятия будут викторины, поздравление Деда Мороза и Снегурочки, танцевальный марафон и, конечно, новогодние подарки.

Мининский университет приглашает учащихся психолого-педагогических классов принять участие в новогоднем квесте. Зарегистрироваться на мероприятии и узнать подробную информацию можно у специалиста вуза.

Контактное лицо: Русакова Ирина Александровна (8 960 182 – 70-59).

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина