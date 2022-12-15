Создание энергетической инфраструктуры на строящейся трассе М-12 идет с опережением графика

К числу наиболее сложных и важных задач относится создание энергетической инфраструктуры на протяжении всего пути. Фото: Тимур Ханов

В России завершился важный этап строительства автомагистрали М-12 Москва - Казань. На днях при участии президента было открыто движение по участку новой трассы во Владимирской области. А полностью дорога откроется в 2023 году. Она станет дублером трассы М-7 «Волга» и позволит добираться из столицы в Казань всего за 6,5 часов вмести 12-ти, пишет Газета.ru.

На сегодняшний день строительство трассы М-12 идет с опережением графика. К числу наиболее сложных и важных задач относится создание энергетической инфраструктуры на протяжении всего пути. Все работы по переносу пересекающих дорогу линий электропередачи группа «Россети» выполнила раньше намеченного срока: всего пришлось перестроить больше 140 объектов.

- Особенностью работ на трассе М-12 было то, что одновременно нужно было провести переустройство ЛЭП в четырех регионах. В том числе речь о магистральных транзитах, обеспечивающих связи энергосистем и выдачу мощности крупных объектов генерации. Недопустимо выводить их из эксплуатации на длительное время, поэтому важно было выполнить работы в кратчайшие сроки, – рассказал генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

В этой работе были задействованы сразу четыре компании «Россетей». На магистральных линиях электропепредачи со сверхвысоким напряжением были установлены дополнительные поры высотой до 40 метров, а монтаж проводов к ним был выполнен с помощью многоцепных натяжных изолирующих подвесок. Такие меры помогут сделать эксплуатацию автомагистрали более безопасной.

Не обошлось и без трудностей. Так, например, в Нижегородской области на участке строительства новых линий электропередачи были обнаружены карстовые пустоты, которые пришлось заполнять специальным раствором, чтобы надежно установить конструкции.

Много работы было и в сетях низкого напряжения: в Подмосковье, Владимирской и Нижегородской областях и Республике Чувашии энергетики переделали более 90 линий электропередачи напряжением 0,4-10 кВ, свыше 30 ЛЭП 35-110 кВ. Кроме того, электричеством были обеспечены строительные городки, в которых проживают рабочие, а также подведено электричество к светофорам и дорожным знакам. Для этого были построены две новые комплектные трансформаторные подстанции мощностью 630 и 1 000 кВА и участок воздушной линии 6 кВ протяженностью 800 метров.