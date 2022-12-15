Видеокамеры в нижегородских школах включат в систему «Безопасный город». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Практически все нижегородские школы дооснастят системой видеонаблюдения в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Об этом сообщила министр образования и науки Нижегородской области Ольга Петрова в ходе прямого эфира в ЦУР.

По ее словам, когда оснащение школ завершится, школьные видеокамеры будут интегрированы в систему «Безопасный город», чтобы «мониторинг видеонаблюдения был доступен профессионалам».

- Не только, чтобы вахтер, охранник или директор мог следить за камерами, но и профессионалы, - сказала Ольга Петрова.

Также министр рассказала, что минобразования тесно взаимодействует с МВД, Росгвардией и МЧС: проводится профилактическая работа в школах, учения, инструктажи учителей и директоров.