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НовостиОбщество14 декабря 2022 12:16

Нижегородский «ТЮЗ» планируют реконструировать

Архитектурный совет одобрил один из вариантов эскизного предложения
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Архитектурный совет одобрил один из вариантов эскизного предложения ФОТО: графический материал на сайте регионального Минграда

Архитектурный совет одобрил один из вариантов эскизного предложения ФОТО: графический материал на сайте регионального Минграда

Административное здание «ТЮЗа» в Нижнем Новгороде планируют реконструировать. Решение архитектурного совета по этому вопросу размещено на сайте Министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.

Проект обновленного здания театра на улице Максима Горького, 145, выполнило Архитектурное бюро «АСГАРД». Заказчиком проекта стало АО «СЗ НО «Дирекция по строительству».

Согласно протоколу от 24 ноября, Архитектурный совет принял решение в пользу второго варианта эскизного предложения реконструкции из трех. Таким образом, выбранный графический материал станет основой дальнейшего проектирования административного здания нижегородского «ТЮЗа».