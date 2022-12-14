Мининский университет проведет "умные ёлки" для школьников 1-4 классов

Новогодний проект для учащихся 1-4 классов “Умный Мининский” стартует в Мининском университете 17 декабря. Ребята посредством мастер-классов отправятся в научную экспедицию по разным странам, где познакомятся с местными традициями празднования Нового года, а также проведут научные эксперименты и создадут своими руками новогодний подарок.

Продолжительность мероприятий - 1,5 часа. Ребята будут создавать похожие на желе игрушки - слаймы и кинетический песок, расписывать тарелки и новогодние шары, займутся выращиванием кристаллов, попробуют свои силы в мастерской по изготовлению открыток из графитового порошка и многое другое.

Мероприятия будут проходить в Точке кипения Мининского университета (Ульянова, 1) до 27 декабря. Для выбора даты, времени и программы мастер-классов необходимо связаться с программным директором Точки Кипения Александрой Николаевной Николаевой по телефону 89049039903.

Фото: Пресс-служба НГПУ им. К. Минина