Более 14 тысяч нижегородцев получили лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний в 2022 году

Еще около 1 тысячи пациентов получат лекарства до конца года Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Более 14 тысяч нижегородцев получили лекарства по льготной программе в рамках федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение». Также еще около 1 тысячи пациентов, которые наблюдаются в диспансере, смогут получить лекарственные препараты до конца 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

По словам губернатора Глеба Никитина, с мая 2021 года в регионе осуществляется проект по «бесшовной маршрутизации» пациентов с заболеваниями сердца. Благодаря проекту нижегородцы, не являющиеся льготниками, но пережившие острые сердечно-сосудистые заболевания, получают поддерживающую лекарственную терапию.

– В рамках проекта система выдачи лекарств значительно упростилась, – добавил Глеб Никитин. – Теперь пациенту после выписки из стационара не нужно обращаться в поликлинику по месту жительства, оформлять рецепт, а затем идти в пункт отпуска лекарственных средств – полный набор необходимых медикаментов он получает в день выписки из больницы.