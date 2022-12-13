Полицейского ранили при задержании наркосбытчика в Дзержинске. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В начале декабря при задержании наркосбытчика в Дзержинске ранили полицейского. Сейчас мужчина находится в больнице, где его навестил начальник регионального Главка Юрий Арсентьев. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

- Во время задержания злоумышленники проигнорировали требование полиции, а один и вовсе оказал сопротивление и попытался завладеть табельным оружием одного из полицейских, - говорится в сообщении. – В результате борьбы полицейский получил огнестрельное ранение в бедро. Сразу после этого злоумышленники попытались угнать от полиции на машине. Однако раненый полицейский и его напарник организовали погоню и задержали беглецов.

Сейчас в отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Все они заключены под стражу. Самого пострадавшего полицейского сразу доставили в больницу и прооперировали. Сегодня его навестил начальник ГУ МВД по Нижегородской области Юрий Арсентьев.

- Ценой своего здоровья Вы предотвратили совершение преступления и выполнили стоящие перед Вами задачи, - отметил Юрий Арсентьев. - Я уверен, что в ближайшее время Вы вернетесь в строй и вместе со своими товарищами продолжите службу на благо нашей страны.