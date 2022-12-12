Вирус бешенства обнаружили у домашней собаки в Богородском районе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Опасный вирус бешенства обнаружили у домашней собаки в поселке Буревестник Богородского района. Об этом информирует пресс-служба Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл.

Вирусное заболевание домашнего питомца было установлено в ходе лабораторного исследования 5 декабря 2022 года в ГБУ НО «Облветлаборатория». В настоящее время ветеринарная служба проводит мероприятия по ликвидации бешенства у домашнего любимца.

Сообщается, что с начала 2022 года на территории Нижегородской области зарегистрировали 61 случай бешенства среди животных.

Напоминаем, бешенство – это опасное вирусное заболевание, которое характеризуется тяжелым поражением головного и спинного мозга.