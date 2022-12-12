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НовостиОбщество12 декабря 2022 12:57

Один рабочий погиб, другой пострадал в результате несчастного случая в Кстовской ЦРБ

Пострадавший мужчина находится в реанимации
Мария СОРОКИНА

Несчастный случай произошел с двумя работниками на территории районной больницы в городе Кстово Нижегородской области. Как сообщает региональная инспекция по труду, в минувшее воскресенье, 11 декабря, в здании медучреждения на улице Талалушкина шел ремонт, но неожиданно с работниками произошел несчастный случай. В результате оба получили травмы.

- По предварительной информации один работник скончался, второй находится в реанимации. Государственной инспекцией труда в Нижегородской области выясняются обстоятельства происшедшего несчастного случая, - сообщили в Гострудинспекции.

На месте происшествия работали следователи. Как сообщили «КП-Нижний Новгород» в региональном СУ СКР, в настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.