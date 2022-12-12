Нижегородским медикам дали рекомендации по корректному общению с пациентами. Фото: Олег Укладов

Минздрав разработал для медработников специальные методички по корректному общению с пациентами. Специалисты составили перечень так называемых стоп-слов, которые не рекомендуется употреблять на работе, и дали для них возможные замены. Об этом сообщил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

По его словам, нужно учиться не только как лечить, но и как правильно говорить. Слово может вылечить, а может и убить, - утверждает Давид Мелик-Гусейнов.

Теперь такие фразы: «а мы-то здесь при чем?», «это Ваша вина», «что Вас ещё не устраивает?», «ничем не могу Вам помочь», «не знаю, кто Вам такое сказал» являются фразами-провокаторами, и их лучше не употреблять.

- Я, например, категорически не приемлю фразу «что вы хотите в вашем возрасте?», - пишет в своем телеграм-канале нижегородский министр.

Кроме того, не рекомендовано употреблять уменьшительно-ласкательные слова: договорчик, звоночек, минуточку и так далее. Также особое внимание нужно уделять правильной интонации при общении с пациентами.

Давид Мелик-Гусейнов напоминает нижегородцам, что общаться нужно правильно. Именно в этом и выражается партнерство медицины и пациента.