«Нижновэнерго» проинформировало нижегородцев, как можно сообщить о нарушениях электроснабжения

Энергетики стараются оперативно восстанавливать электроснабжение Фото: Олег УКЛАДОВ

Ухудшение метеорологической обстановки ожидается в Нижегородской области. Это может привести к нарушениям в схеме электроснабжения.

– Энергетики в круглосуточном режиме реагируют на жалобы потребителей и стараются оперативно, в максимально сжатые сроки, восстанавливать электроснабжение, – сообщает пресс-служба «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго».

В отдельных районах Нижегородской области находятся мобильные пункты для граждан. Все желающие могут оставить там заявки по вопросам электроснабжения и получить информацию об отключениях или о проведении работ на сетях.

Специалисты принимают обращения в следующих населенных пунктах:

– город Борогодск (Центральная площадь);

– деревня Швариха (напротив школы, улица Школьная);

– село Чернуха (улица Ленина, 57);

– село Суроватиха (улица Центральная, 41);

– село Кечасово (улица Советская, 91);

– поселок Балахониха (улица Молодежная, 5А);

– город Павлово (улица Щорса, 47);

– город Ворсма (Центральная площадь);

– село Верхнее Талызино (Советская, 16А).

Мобильный пункт, находящийся ранее в поселке Ждановский, начал работу в деревне Ройка, 157а, Кстовского района.

Специалисты принимают в пунктах ежедневно с 9.00 до 21.00.

Также об отключениях электроэнергии можно сообщить по бесплатному телефону контакт-центра #Россети: 8-800-220-0-220.