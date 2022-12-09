Загрузка нижегородских отелей в новогодние праздники достигнет 100%

С 3 по 5 января нижегородские отели будут заполнены. Фото: Вадим ПОПОВ

В новогодние праздники отели Нижегородской области могут быть заполнены до отказа. Соответствующие данные «КП-Нижний Новгород» озвучили в министерстве туризма и промыслов региона. Так, в период с 3 по 5 января загрузка отелей составляет 100%. Иными словами, все номера уже забронированы и ждут своих постояльцев в эти дни. В остальные даты в период праздников загрузка на данный момент составляет 80%.

- Нижегородская область входит в ТОП-3 направлений для путешествий по России в новогодние праздники. После публикации программы новогодних мероприятий в регионе зафиксирован значительный рост числа бронирований, в частности от индивидуальных туристов. Вместе с тем высокий спрос на поездки в Нижегородскую область в праздничные даты наблюдается и от организованных школьных групп, - объяснили ситуацию в министерстве.

К слову, уже сейчас, когда до праздников остаются недели, загрузка нижегородских отелей составляет 57%.

Несмотря на то, что места в отелях стремительно заканчиваются, у гостей Нижнего Новгорода еще будет возможность где-нибудь заселиться. Так, в последнее время пользуется спросом такая услуга, как аренда квартиры на сутки. Кроме того, у туристов есть возможность поселиться в небольших хостелах или воспользоваться услугой каучсерфинга.