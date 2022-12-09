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НовостиОбщество9 декабря 2022 9:15

Народный рейтинг ДУКов запустят в Нижегородской области

Проект поможет выявить недочеты и успехи компаний
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Народный рейтинг ДУКов запустят в Нижегородской области

Народный рейтинг ДУКов запустят в Нижегородской области

Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Проект «Народный рейтинг» ДУКов запустят в Нижегородской области. Он поможет выявить те компании, которые относятся к работе халатно. Но также и другие, которые подают пример своей работой.

Недавно нижегородцы жаловались на плохое качество уборки придомовых территорий и тротуаров.

– За две недели областная Госжилинспекция проверила более 1500 дворовых и придомовых территорий. В отношении 15 компаний возбуждены административные дела, – сообщает в своем телеграм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Сейчас идет проверка качества работы еще 85 организаций (ДУКов и ТСЖ).

Также Глеб Никитин поручил главам районов лично контролировать уборку территорий.

О запуске «Народного рейтинга» ДУКов будет сказано позднее, над ним работают Центр управления регионом и Госжилинспекция.