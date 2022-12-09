Около 45 мм осадков выпадет в Нижнем Новгороде с 8 по 17 декабря. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижнем Новгороде в период с 8 по 17 декабря выпадет около 45 мм осадков при среднемесячной норме в 60 мм. Этого количества снега хватит, чтобы образовались полуметровые сугробы, рассказал в своем телеграм-канале мэр города Юрий Шалабаев.

Накануне нижегородцев предупредили о новом надвигающемся на регион погодном испытании: синоптики не ошиблись, уже вчера вечером в Нижнем Новгороде начался снег, который к ночи перешел в сильную метель.

Зная о предупреждении синоптиков, городские коммунальные службы вышла на дороги заблаговременно. Работа велась всю ночь и ранее утро, когда дороги наиболее свободны.