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НовостиОбщество9 декабря 2022 9:12

Около 45 мм осадков выпадет в Нижнем Новгороде с 8 по 17 декабря

Этого количества достаточно, чтобы образовались полуметровые сугробы
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Около 45 мм осадков выпадет в Нижнем Новгороде с 8 по 17 декабря.

Около 45 мм осадков выпадет в Нижнем Новгороде с 8 по 17 декабря.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Нижнем Новгороде в период с 8 по 17 декабря выпадет около 45 мм осадков при среднемесячной норме в 60 мм. Этого количества снега хватит, чтобы образовались полуметровые сугробы, рассказал в своем телеграм-канале мэр города Юрий Шалабаев.

Накануне нижегородцев предупредили о новом надвигающемся на регион погодном испытании: синоптики не ошиблись, уже вчера вечером в Нижнем Новгороде начался снег, который к ночи перешел в сильную метель.

Зная о предупреждении синоптиков, городские коммунальные службы вышла на дороги заблаговременно. Работа велась всю ночь и ранее утро, когда дороги наиболее свободны.