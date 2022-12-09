Макет плашкоутного моста предложили установить на Благовещенской площади в Нижнем Новгороде. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Макет плашкоутного моста может появиться на Благовещенской площади в Нижнем Новгороде. С таким предложением выступил генеральный директор Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Юрий Филиппов в ходе общественных обсуждений благоустройства двух общественных пространств, которые прошли накануне в администрации Нижегородского района.

Предметом обсуждения стало благоустройство Благовещенской площади и сквера около Зачатьевской башни Председатель правления благотворительного фонда «Земля Нижегородская» Александр Сериков предложил объединить в единое пространство сквер около Зачатьевской башни с улицей Кожевенной и сделать здесь туристическо-ремесленный центр. Присутствовавшие на встрече экскурсоводы в свою очередь попросили поставить в сквере сувенирную лавку и систему навигации.

Что касается Благовещенской площади, то здесь прозвучали предложения продумать, как связать ее с набережной Федоровского. Юрий Филиппов в свою очередь предложил установить здесь объект, который станет точкой притяжения туристов – макет плашкоутного моста, который когда-то стоял на месте нынешнего Канавинского моста.

В итоге представители МБУ «Нижегородгражданпроект», которые будут заниматься разработкой концепции, решили организовать еще одну встречу с нижегородцами, чтобы детально проработать все решения.