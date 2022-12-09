В мэрии Нижнего Новгорода рассказали, куда исчезла ель из сквера 70 лет Октября

Нижегородцы решили, что ель украли из сквера. Фото "Мой Нижний Новгород".

Новогодняя ель исчезла из сквера в Сормовском районе Нижнего Новгорода, сообщили «КП-Нижний Новгород» местные жители. Аналогичная информация появилась в городских Телеграм-каналах.

- На улице Героев Космоса неизвестные спилили елку. Новогоднюю красавицу установили только вчера, а уже сегодня от нее остались лишь иголки да шишки, - написал анонимный автор в сообществе «Мой Нижний Новгород».

В администрации Сормовского района города «Комсомолке» уточнили, ель находилась в сквере на проспекте 70 лет Октября и исчезла она не просто так — ее убрали, чтобы никто из местных жителей не травмировался.

- При установке предыдущей ёлки ствол дал трещину, в целях безопасности было принято решение демонтировать с последующей заменой. Новую Ёлку на проспекте 70 лет Октября планируется установить в течение 3-4 дней, - уточнили в районной администрации. Иными словами, можно рассчитывать, что на следующей неделе ель уже будет стоять на прежнем месте.