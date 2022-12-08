В Нижегородской области установят 50 станций мониторинга качества воздуха. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области установят 50 станций мониторинга качества воздуха, информирует пресс-служба регионального Законодательного собрания.

7 декабря состоялось заседание комитета по экологии и природным ресурсам регионального Законодательного собрания. О планах на 2023-2024 годы рассказал министр экологии и природных ресурсов Нижегородской области Денис Егоров.

Так, акцент будет сделан на создании региональной сети мониторинга воздуха. Примечательно, что за качеством воздуха можно будет следить в мобильном приложении. Кроме того, будет восстановлена региональная экологическая лаборатория.

Также планируется установить 8 постов наблюдений за загрязнением атмосферы. Их поставят в нескольких городах: Нижний Новгород, Выкса, Дзержинск, Кстово и Бор. В том числе будет оборудовано 50 малогабаритных станций в 9 городах.

- Предусмотрено дополнительное оснащение малогабаритными автоматическими станциями качества атмосферного воздуха в 9 городах региона. Всего таких станций будет установлено 50. Сеть мониторинга будет включать четыре передвижных экологических лаборатории и информационно-аналитический центр, - рассказал Денис Егоров.

Теперь нижегородцы будут знать о состоянии воздуха, а надзорные организации контролировать ситуацию и оперативно принимать меры.