Около 400 дел времен ВОВ рассекретили в Нижегородской области. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Около 400 дел времен Великой Отечественной войны рассекретили в Нижегородской области. Об этом информирует пресс-служба правительства.

Рассмотрение документов проходило в рамках совещания. Сегодня, 7 декабря, состоялось заседание межведомственной экспертной комиссии по рассекречиванию архивных документов в Государственном общественно-политическом архиве Нижегородской области.

- Сегодня мы рассекретили около 400 дел — это несколько тысяч документов времен Великой Отечественной войны, в том числе документация, касающаяся оборонных предприятий. Документы имеют научную и социокультурную значимость для государства, общества и граждан, — отметил заместитель губернатора Петр Банников.

Так, ограничительные грифы сняты с протоколов партийных организаций города и области по повышению экономической эффективности сельскохозяйственного производства, а также кадровой политике в партийных организациях колхозов и совхозов.

Также рассекречены дела особого сектора — отделов танковой и машиностроительной, оборонной, лесной, легкой, авиационной промышленности Нижегородского обкома КП РСФСР за период 1943—1945 годов.